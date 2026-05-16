Ветеран «Миннесоты» Конли проведёт ещё один сезон в НБА

Американский разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Майк Конли планирует отыграть ещё один сезон. Об этом сообщил инсайдер Джон Кравчински в социальной сети Х.

«Майк Конли говорит, что планирует сыграть ещё один сезон. Говорит, что то, как он играл в плей-офф, доказало ему, что он ещё может выступать», — написал Кравчински.

Таким образом, 38-летний Конли проведёт в лиге 20-й сезон. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 54 матчах, набирая в среднем за игру 4,5 очка и делая 2,9 передачи.

Напомним, «Миннесота» вылетела из плей-офф после поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (109:139) в шестом матче четвертьфинальной серии — 2-4.