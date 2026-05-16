Экс-защитник «Локомотива-Кубань» Калатес близок к переходу в ПАОК — источник

Бывший защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Ник Калатес близок к возвращению в Грецию после шести лет. 37-летний баскетболист заключит двухлетний контракт с ПАОКом из Салоник, сообщает BasketNews.

Калатес присоединится к команде в рамках перестройки состава, которую возглавит новый главный тренер Андреа Тринкьери. Для Калатеса это будет первое возвращение в Грецию с тех пор, как шесть лет назад он покинул «Панатинаикос» и перешёл в «Барселону».

Калатес является чемпионом Евролиги (2011) и Еврокубка (2013), он дважды входил в первую сборную всех звёзд Евролиги (2018, 2019), а в 2013 году был признан самым ценным игроком (MVP) Еврокубка.

