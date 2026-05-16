Джефф Тиг: «Голден Стэйт» может взять Эмбиида в пару к Карри. Это реально

Бывший участник Матча всех звёзд НБА Джефф Тиг предположил, что «Голден Стэйт Уорриорз» может заполучить Джоэла Эмбиида, чтобы составить пару со Стефеном Карри и совершить ещё один чемпионский рывок.

«Они обменяют Дрэймонда. Это просто я думаю вслух. Они обменяют Дрэймонда и кого-то ещё. «Уорриорз» могут взять Эмбиида, бро. Это вполне реально. Думаю, вам нужно произвести фурор. Вы не можете получить Янниса, не можете получить Кавая. Вам нужен кто-то эффективный в пару к Стефу. Самый доступный вариант — Эмбиид. Если Джоэл сможет оставаться здоровым, я думаю, у него будет мотивация играть со Стефом. Думаю, он будет здоровее, чем был в Филадельфии», — приводит слова Тига NBA Courtside в социальной сети Х.