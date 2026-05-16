Атаман — владельцу «Хапоэля»: заткнись и занимайся своей командой

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман ответил владельцу израильского «Хапоэля» Оферу Яннаю после его критики в адрес турецкого специалиста. Поводом стали высказывания Янная в социальной сети X, где он назвал тренера «неуважительным и возмутительным» из-за критики Атаманом баскетболиста «Панатинаикоса» Тимоти Шортса во время пятого матча плей-офф Евролиги с «Валенсией». Команда Атамана проиграла ту встречу (64:81, 2-3) и вылетела из турнира.

«Ты хороший парень, но ты очень неуважительно относишься к другим клубам и другим тренерам. Сосредоточься на своём тренере, своих игроках и своей команде. Смотри на свои результаты. Это твой первый год в Европе. Ты не имеешь права говорить обо мне. Я не могу принять комментарии того, кто является моим оппонентом. Нужно уважать. Говори со своими игроками.

И последнее: я слышал, что в следующем году вы сделаете бюджет в 75 миллионов евро. Удачи. Но даже если при таком менталитете вы сделаете бюджет в 100 миллионов, вы ничего не выиграете. Ты никогда не достигнешь моего уровня. Ты не выиграешь ни одной Евролиги. Я выиграл три Евролиги за пять лет. Заткнись и занимайся своей командой», — приводит слова Атамана Basket News.