«Я возьму всю вину на себя». Тренер «Миннесоты» Финч — о поражении в серии с «Сан-Антонио»

Главный тренер команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч прокомментировал вылет своей команды из плей-офф после разгромного поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (109:139, 2-4) в шестом матче второго раунда Западной конференции.

«Очевидно, я разочарован результатами. Конечно, разница в счёте тяжела для восприятия. По большей части парни сражались, но мы просто не могли завершить действия на обеих половинах площадки. Я возьму всю вину на себя. Перед игрой мы поменяли сочетания и пытались кое-что сделать, чтобы замедлить их старт, но позволили Каслу зажечься с самого начала… это на мне. Мы знали, когда делаем это, что нам придётся чем-то жертвовать. Но из-за всего этого мы потеряли часть своей агрессии.

Они были быстрее нас. Они делали всё, чтобы обыграть нас в быстром отрыве, и вся похвала им. Я могу сказать только хорошее об игре Энтони в этой серии, потому что его вообще не должно было быть здесь до середины серии. Ты платишь за каждую ошибку. У них физически сильные игроки на периметре, которые могут сдерживать силовые проходы Джулиуса Рэндла. Мы просто не использовали многие возможности, которые создавал для товарищей Руди Гобер», — приводит слова Финча TalkBasket.net.