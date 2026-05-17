«Я возьму всю вину на себя». Тренер «Миннесоты» Финч — о поражении в серии с «Сан-Антонио»

Главный тренер команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Крис Финч прокомментировал вылет своей команды из плей-офф после разгромного поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (109:139, 2-4) в шестом матче второго раунда Западной конференции.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 139
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Шеннон - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 13, Досунму - 10, Конли - 6, Беранже - 4, Филлипс - 3, Хиланд - 3, Рэндл - 3, Андерсон - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Пуллин, Фриман, Гобер, Зикарски
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 32, Фокс - 21, Вембаньяма - 19, Шампани - 18, Харпер - 15, Васселл - 11, Корнет - 6, Олиник - 3, Брайант - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Уотерс III - 2, Джонсон, Миллер, Джонс-Гарсия, Ингрэм

«Очевидно, я разочарован результатами. Конечно, разница в счёте тяжела для восприятия. По большей части парни сражались, но мы просто не могли завершить действия на обеих половинах площадки. Я возьму всю вину на себя. Перед игрой мы поменяли сочетания и пытались кое-что сделать, чтобы замедлить их старт, но позволили Каслу зажечься с самого начала… это на мне. Мы знали, когда делаем это, что нам придётся чем-то жертвовать. Но из-за всего этого мы потеряли часть своей агрессии.

Они были быстрее нас. Они делали всё, чтобы обыграть нас в быстром отрыве, и вся похвала им. Я могу сказать только хорошее об игре Энтони в этой серии, потому что его вообще не должно было быть здесь до середины серии. Ты платишь за каждую ошибку. У них физически сильные игроки на периметре, которые могут сдерживать силовые проходы Джулиуса Рэндла. Мы просто не использовали многие возможности, которые создавал для товарищей Руди Гобер», — приводит слова Финча TalkBasket.net.

