Инсайдер ESPN Штейн: все, кого я спрашивал, говорят, что Леброн продолжит играть

Инсайдер ESPN Марк Стейн сообщил, что Леброн Джеймс, скорее всего, продолжит играть в НБА в следующем сезоне, а «Лос-Анджелес Лейкерс» остаётся наиболее вероятным местом продолжения его карьеры.

«Все, кого я спрашивал в лиге и кто, по моей оценке, лучше меня информирован, чтобы предложить своё мнение, говорят одно: Леброн не намерен завершать карьеру и продолжит играть. Остаться в Лос-Анджелесе, по всем данным, его предпочтительный вариант номер один. Его сын Бронни, конечно, остаётся по контракту с «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё на один гарантированный сезон, после чего у клуба опция на сезон-2027/2028», — написал Штейн на своём сайте.