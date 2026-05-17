Кто станет MVP НБА в сезоне-2025/2026?

В ночь на 18 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявят баскетболиста, который станет самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Главными претендентами на это название являются 27-летний канадский защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, 31-летний сербский центровой Никола Йокич из «Денвер Наггетс» и 22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Шей является действующим MVP лиги, получив награду за сезон-2024/2025, по итогам которого его клуб стал чемпионом. Йокич, являющийся чемпионом, трижды признавался MVP регулярки.