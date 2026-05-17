Единая лига: расписание матчей 1/2 финала на 17 мая

В воскресенье, 17 мая, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей плей-офф на 17 мая:

13:00 мск — «Зенит» — УНИКС (счёт в серии 1-1).

На стадии 1/4 финала санкт-петербургский клуб обыграл екатеринбургский «Уралмаш», закончив серию со счётом 3-1. Казанцы на прошлой стадии встречались с МБА-МАИ, в серии с которой не потерпели ни одного поражения — 3-0. Полуфинальное противостояние пройдёт до четырёх побед.