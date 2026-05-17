«Зенит» — УНИКС: где смотреть трансляцию матча 1/2 финала Единой лиги, во сколько начало

В воскресенье, 17 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 13:00 по московскому времени начнётся третий полуфинальный матч между двумя командами из топ-3 регулярного чемпионата — «Зенитом» и УНИКСом.

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч! Страна», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

В четвертьфинале УНИКС встретился с московской командой МБА-МАИ, которую обыграл без единого проигрыша со счётом 3-0. «Зенит» в первом матче 1/4 финала Единой лиги уступил «Уралмашу», однако позже смог отыграться и завершил серию со счётом 3-1.