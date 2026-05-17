«Не буду выбрасывать $ 100 млн». Владелец клуба НБА из НХЛ ответил на обвинения в скупости

Владелец клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» и НХЛ «Каролина Харрикейнз» Тим Дандон ответил на обвинения в скупости.

«Отсутствие в плей-офф игроков с двусторонними контрактами? Я не собираюсь выбрасывать $ 100 млн впустую только потому, что кто-то хочет написать статью, назвав меня скупым. Я не буду этого делать. Это сложно, потому что я не думаю о бюджете, когда речь идёт о составе команды и о том, как обеспечить победу. Некоторые вещи, которые приписывались из-за денег, на самом деле не на 100% правдивы.

Например, с поездками игроков — я просто ошибся. Я просто не понимаю лигу. В хоккее мы не возим с собой лишних людей, потому что мы находимся не в отпуске, мы здесь, чтобы побеждать. Я не хочу этого отвлечения. НБА, похоже, живёт с этими отвлечениями. Я с этим не согласен. Так что нужно как-то учиться и адаптироваться», — приводит слова Дандона в социальной сети Х журналист Майк Воркунов из The Athletic.