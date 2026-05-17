Тренер ЦСКА Пистиолис поделился ожиданиями от третьего матча 1/2 финала с «Локомотивом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии третьего матча 1/2 финала плей-офф с «Локомотивом-Кубань», который состоится в понедельник, 18 мая, в 20:00 мск.

«В последней игре мы показали хороший результат, но знаем, что можем сыграть лучше. Нам нужно сделать ещё шаг вперёд, потому что серия будет становиться всё сложнее. Мы играем против очень сильной и мотивированной команды, особенно на домашней площадке, поэтому ожидаем, что в продолжение будет напряжённая борьба», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.

После двух первых матчей, которые прошли в Москве, счёт в противостоянии равный — 1-1.