Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
«Юта» связалась с «Вашингтоном» для обмена второго пика на первый на драфте-2026 — Спирс

Команда НБА «Юта Джаз» планирует произвести обмен пиками драфта-2026, чтобы получить американского форварда Эй Джей Дибанцу, являющегося основным кандидатом на первый выбор нынешнего года, сообщил журналист Марк Спирс.

«Джаз», выигравшие в лотерее драфта второй номер, связались с «Вашингтон Уизардс», у которых выбор №1, о возможном обмене, чтобы заполучить бывшего лидера университета Бригама Янга (BYU)*», — приводит слова Спирса Basket News.

Дибанца провёл выдающийся сезон новичка в NCAA, где он набирал в среднем 25,5 очка, 6,8 подбора и 3,7 передачи, а также вывел свою команду в «Мартовское безумие» под шестым номером посева.

* BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации

