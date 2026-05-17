Кущенко заявил, что Единая лига внимательно следит за работой менеджмента команд турнира

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о перестановках команд в сезоне-2025/2026.

– Две команды из четвёрки устроили реконструкцию по ходу сезона. Тот «Зенит», за которым мы наблюдали в сентябре, был «чемпионом на бумаге». «Зенит», который мы видели поздней осенью, – катастрофа, а сейчас уже петербуржцы совершенно другие. Как лига относится к перестройкам по ходу чемпионата?

– Лига внимательно смотрит, как менеджмент управляет командами. И ведь нельзя сказать, что это какая-то прихоть. Это ручной режим. Если случается травма или отсутствие коммуникации между игроком и подписанным тренером.

– Но давайте обратимся к вашему опыту. Вы как президент «Урал-Грейта», потом как президент ЦСКА не уволили по ходу чемпионата ни одного тренера.

– Это правда. Потому что был запас. Это ведь тоже некое искусство или некая модель – когда ты больше управляешь из офиса, а не всё отдаёшь на тренерский стол, не говоришь: «Вот решай, как тебе необходимо». Модели, философии управления везде разные, — приводит слова Кущенко пресс-служба команды.