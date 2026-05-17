Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кущенко заявил, что Единая лига внимательно следит за работой менеджмента команд турнира

Кущенко заявил, что Единая лига внимательно следит за работой менеджмента команд турнира
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о перестановках команд в сезоне-2025/2026.

– Две команды из четвёрки устроили реконструкцию по ходу сезона. Тот «Зенит», за которым мы наблюдали в сентябре, был «чемпионом на бумаге». «Зенит», который мы видели поздней осенью, – катастрофа, а сейчас уже петербуржцы совершенно другие. Как лига относится к перестройкам по ходу чемпионата?
– Лига внимательно смотрит, как менеджмент управляет командами. И ведь нельзя сказать, что это какая-то прихоть. Это ручной режим. Если случается травма или отсутствие коммуникации между игроком и подписанным тренером.

– Но давайте обратимся к вашему опыту. Вы как президент «Урал-Грейта», потом как президент ЦСКА не уволили по ходу чемпионата ни одного тренера.
– Это правда. Потому что был запас. Это ведь тоже некое искусство или некая модель – когда ты больше управляешь из офиса, а не всё отдаёшь на тренерский стол, не говоришь: «Вот решай, как тебе необходимо». Модели, философии управления везде разные, — приводит слова Кущенко пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Почему клубы не дают роста?» Президент Единой лиги — о проблеме развития молодых игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android