Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Дончич пропустит квалификационные матчи сборной Словении на чемпионат мира — Sportklub

27-летний словенский защитник Лука Дончич, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», покинул США и вернулся в Любляну.

Также стало известно, что из-за травмы подколенного сухожилия, которая оказалась не такой лёгкой, как казалось изначально, он отсутствовал в составе «Лейкерс» начиная со 2 апреля, Дончич пропустит квалификационные матчи сборной Словении на чемпионат мира — 2027.

«В Любляну Дончич прилетел сегодня, 17 мая. Но ещё до этого он встретился в Лос-Анджелесе с представителями руководства клуба и ответственными за спортивную часть «Лейкерс». Помимо обсуждения летних кадровых шагов клуба, который стоит перед несколькими серьёзными вызовами, частью разговора был и план летних активностей Луки. Руководство клуба, конечно же, хочет, чтобы осенью он вернулся в США полностью здоровым и качественно подготовленным к девятому сезону в сильнейшей лиге мира.

Дончича ожидает сначала полное излечение травмированного подколенного сухожилия, а затем постепенное подготовка тела к сезону-2026/2027. В отличие от последних пяти лет, когда за сборную Словении он в общей сложности сыграл 39 официальных матчей, Лука не будет играть за национальную команду. В этом году команду ожидает четыре квалификационных матча за выход на чемпионат мира 2027 года. Уже через несколько минут после вылета «озёрников» он сообщил в социальных сетях, что в этом году по личным причинам не будет частью летней сборной.

Лидер сборной пропустит июльские матчи со Швецией и Эстонией в Таллине, а, по всей вероятности, и два августовских матча, которыми Словения начнёт второй групповой этап борьбы за путёвку на чемпионат мира», — говорится в статье Sportklub.rs.

