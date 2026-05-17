«Хороший вопрос». Эдвардс высказался о закономерности вылетов «Миннесоты» из плей-офф

24-летний американский защитник и лидер команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оценил работу клуба после поражения в шестом матче серии с «Сан-Антонио Спёрс» (109:139; счёт в серии 2-4), который стал для его коллектива последним в нынешнем сезоне.

— Есть ли какая-то общая черта в последних трёх вылетах из плей-офф?

— Хороший вопрос. Без комментариев.

— Близка ли команда к титулу?

— Я чувствую, что у нас всё хорошо. Но считаю, что чемпионские привычки или привычки постоянной игры в плей-офф нужно закладывать в регулярном сезоне. Но мы, очевидно, не заложили эти привычки в нынешнем регулярном сезоне, — приводит слова Эдвардса издание ESPN.