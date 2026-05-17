Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Лейкерс» Редик оценил прогресс Луки Дончича в сезоне-2025/2026

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик оценил прогресс лидера коллектива словенца Луки Дончича в сезоне-2025/2026.

«Я думаю, очень много говорилось о физической форме Луки и его преданности этому. Он был великолепен на протяжении всего сезона. Он всё ещё в фантастической форме даже через шесть недель после травмы. Но он также вырос как лидер. Я думаю, это был один из вызовов, с которым мы его встретили в начале сезона. Он вырос в этом отношении.

В этом году он был очень предан развитию отношений с клубом и партнёрами, как на площадке, так и за её пределами. В этом году он был феноменален как товарищ по команде и лидер, и, очевидно, как игрок, он провёл первоклассный сезон по сравнению с остальной лигой», — приводит слова Редика Orange Country Register.

