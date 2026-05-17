«Хотим изменить стиль и подходы». Директор МБА-МАИ — об уходе Василия Карасёва

Генеральный директор команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Игорь Кочарян отреагировал на уход из коллектива с должности главного тренера Василия Карасёва.

«Василий Карасёв навсегда вписал своё имя в историю нашего клуба. Он возглавил команду перед важным событием, дебютом в Единой лиге, и все эти годы прикладывал все усилия к становлению команды. Сейчас пришло время и Василию Николаевичу, и клубу двигаться дальше. Настал момент, когда мы хотим изменить стиль игры, свои подходы. Мы благодарим Василия Николаевича за труд на благо ПБК МБА и желаем удачи на новом этапе», — приводит слова Кочаряна пресс-служба команды.