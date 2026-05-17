Менеджер «Лейкерс» оценил работу с Дончичем после полноценного сезона Луки в клубе

Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка высказался о 27-летнем словенском защитнике и лидере калифорнийской команды Луке Дончиче, который провёл первый полноценный сезон за клуб.

«Он невероятный партнёр. Его баскетбольный IQ на площадке — это то, что мы можем видеть как болельщики. Джей Джей [Редик] и я видим его баскетбольные знания в отношении других игроков лиги, того, как он хочет играть и с кем он хочет играть. Его знания обширны, и эти совместные обсуждения с ним действительно вдохновляют», — приводит слова Пелинки Orange Country Register.