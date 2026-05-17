Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
«Зенит» — УНИКС, результат матча 1/2 финала 17 мая 2026, счет 103:74, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» с разницей в 29 очков победил УНИКС и повёл в полуфинальной серии Единой лиги
В воскресенье, 17 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся третий матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом. Хозяева площадки со счётом 103:74 (33:14; 22:23; 25:24; 23:13) крупно обыграли гостей из Казани и повели в серии — 2-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

Наиболее эффективным игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун — 19 очков, шесть передач и четыре потери при коэффициенте эффективности «+24». 22 очка, шесть подборов, две передачи, один перехват, один блок-шот и три потери у Джонни Джузэнга.

У казанцев лучшим стал американский центровой Маркус Бингэм — 23 очка, восемь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+33».

Безупречная игра от лидера. «Зенит» нанёс ответный удар УНИКСу
