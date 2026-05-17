«Зенит» с разницей в 29 очков победил УНИКС и повёл в полуфинальной серии Единой лиги

В воскресенье, 17 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся третий матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом. Хозяева площадки со счётом 103:74 (33:14; 22:23; 25:24; 23:13) крупно обыграли гостей из Казани и повели в серии — 2-1.

Наиболее эффективным игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун — 19 очков, шесть передач и четыре потери при коэффициенте эффективности «+24». 22 очка, шесть подборов, две передачи, один перехват, один блок-шот и три потери у Джонни Джузэнга.

У казанцев лучшим стал американский центровой Маркус Бингэм — 23 очка, восемь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+33».