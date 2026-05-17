«Вергун потерял контакт с командой». Президент «Уралмаша» подвёл итоги сезона-2025/2026

Президент клуба Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко подвёл итоги сезона-2025/2026.

— «Уралмаш» завершил чемпионат на шестом месте, время подводить итоги. Довольны ли вы результатом?

— Впечатления у меня двоякие. В середине сезона был провал. Когда я стал ездить вместе с ребятами, лично убедился в том, что [Ростислав] Вергун окончательно потерял контакт с командой. В этом плане он должен был проявить волю, мужество, чтобы поставить её снова на рельсы, но он решил отстраниться, возможно, уже думал о чём-то другом. Поэтому мы приняли решение расстаться, и я ни о чём не жалею. Как говорил великий Сенека: «Никогда не будет попутного плавания кораблю, если капитан не знает, куда плыть».

Мы, слава богу, знаем, куда плыть. Очень вовремя появилась возможность пригласить Антона Николаевича Юдина, и это было верным решением. Мы отработали хорошо, поднялись с командой, выиграли ряд очень важных матчей. В целом, как я и обещал губернатору Свердловской области Денису Владимировичу Паслеру, концовку сезона мы доиграли на хорошем уровне и заняли достойное место.

Также отмечу, что ситуация в команде стала налаживаться с приходом вице-президента «Уралмаша» Вячеслава Пиусовича Брозовского. Мы с ним по очереди летали на выезды в этом сезоне, в общем, команда требует контроля, — приводит слова Ганиенко пресс-служба команды.