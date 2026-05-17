Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вергун потерял контакт с командой». Президент «Уралмаша» подвёл итоги сезона-2025/2026

«Вергун потерял контакт с командой». Президент «Уралмаша» подвёл итоги сезона-2025/2026
Комментарии

Президент клуба Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко подвёл итоги сезона-2025/2026.

— «Уралмаш» завершил чемпионат на шестом месте, время подводить итоги. Довольны ли вы результатом?
— Впечатления у меня двоякие. В середине сезона был провал. Когда я стал ездить вместе с ребятами, лично убедился в том, что [Ростислав] Вергун окончательно потерял контакт с командой. В этом плане он должен был проявить волю, мужество, чтобы поставить её снова на рельсы, но он решил отстраниться, возможно, уже думал о чём-то другом. Поэтому мы приняли решение расстаться, и я ни о чём не жалею. Как говорил великий Сенека: «Никогда не будет попутного плавания кораблю, если капитан не знает, куда плыть».

Мы, слава богу, знаем, куда плыть. Очень вовремя появилась возможность пригласить Антона Николаевича Юдина, и это было верным решением. Мы отработали хорошо, поднялись с командой, выиграли ряд очень важных матчей. В целом, как я и обещал губернатору Свердловской области Денису Владимировичу Паслеру, концовку сезона мы доиграли на хорошем уровне и заняли достойное место.

Также отмечу, что ситуация в команде стала налаживаться с приходом вице-президента «Уралмаша» Вячеслава Пиусовича Брозовского. Мы с ним по очереди летали на выезды в этом сезоне, в общем, команда требует контроля, — приводит слова Ганиенко пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новая глава в истории МБА-МАИ. Клуб попрощался с легендарным Карасёвым
Новая глава в истории МБА-МАИ. Клуб попрощался с легендарным Карасёвым
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android