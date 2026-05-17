«Продолжим так — и они выиграют серию». Тренер УНИКСа — о разгроме от «Зенита» в 3-й игре

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович прокомментировал поражение в третьем матче 1/2 финала с «Зенитом» (74:103; счёт в серии 1-2).

– Поздравляю «Зенит». Они были гораздо лучше от начала и до конца матча, очень легко обыграв нас. Нам необходимо отреагировать, потому что если мы продолжим играть так же, то «Зенит» без труда выиграет серию со счётом 4-1. Я ожидаю отклика от команды. В противном случае полуфинал завершится для нас очень быстро.

– С чем связана неудачная игра четырёх из пяти баскетболистов стартовой пятёрки, за исключением Маркуса Бингэма?

– Сегодня, пожалуй, только Бингэм провёл приличный матч. Все остальные сыграли плохо. У Рейнольдса есть оправдание, поскольку он был вынужден выйти на площадку с травмой. Однако в любом случае и Джален, и другие должны играть лучше, — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.