Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фрейзер объяснил, за счёт чего «Зенит» разгромил УНИКС в третьем матче 1/2 финала ЕЛ

Фрейзер объяснил, за счёт чего «Зенит» разгромил УНИКС в третьем матче 1/2 финала ЕЛ
Комментарии

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер прокомментировал разгромную победу над УНИКСом в третьем матче 1/2 финала (103:74; счёт в серии 2-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

— Серия переехала в Санкт-Петербург, «Зенит» сразу же одержал дома уверенную победу. Можно сказать, что преимущество своей площадки играет роль даже в матчах такого уровня?
— Безусловно, преимущество своей площадки всегда очень важно. Считаю, что нужно достойно выступать дома, потому что болельщики поддерживают нас. Здесь наша публика, наша площадка. Поэтому, выходя на паркет, чувствуем себя лучше и получаем больше энергии. Но это не умаляет важности побед в гостях.

Считаю, что мы хорошо поработали. Были психологически сконцентрированы с самого начала, с первых секунд. Оказывали давление, играли агрессивно, делились мячом и играли с большим задором, получали удовольствие. Это и есть самое важное — держимся вместе. И нам нужно повторить то же самое в следующей игре.

— Сегодня «Зенит» смотрелся куда более уверенно. Что получилось у вас и что не получилось у соперника?
— Как я уже сказал, мы просто хорошо справились, играя в атакующий баскетбол. Мне кажется, все, кто выходил на площадку сегодня вечером, проделали отличную работу. Оказывали давление в защите, хорошо играли в нападении. Делились мячом. Знаете, таких крупных побед не бывает, если вы не получаете удовольствие от игры, не наслаждаетесь моментом, — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС
Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android