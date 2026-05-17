Фрейзер объяснил, за счёт чего «Зенит» разгромил УНИКС в третьем матче 1/2 финала ЕЛ

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер прокомментировал разгромную победу над УНИКСом в третьем матче 1/2 финала (103:74; счёт в серии 2-1).

— Серия переехала в Санкт-Петербург, «Зенит» сразу же одержал дома уверенную победу. Можно сказать, что преимущество своей площадки играет роль даже в матчах такого уровня?

— Безусловно, преимущество своей площадки всегда очень важно. Считаю, что нужно достойно выступать дома, потому что болельщики поддерживают нас. Здесь наша публика, наша площадка. Поэтому, выходя на паркет, чувствуем себя лучше и получаем больше энергии. Но это не умаляет важности побед в гостях.

Считаю, что мы хорошо поработали. Были психологически сконцентрированы с самого начала, с первых секунд. Оказывали давление, играли агрессивно, делились мячом и играли с большим задором, получали удовольствие. Это и есть самое важное — держимся вместе. И нам нужно повторить то же самое в следующей игре.

— Сегодня «Зенит» смотрелся куда более уверенно. Что получилось у вас и что не получилось у соперника?

— Как я уже сказал, мы просто хорошо справились, играя в атакующий баскетбол. Мне кажется, все, кто выходил на площадку сегодня вечером, проделали отличную работу. Оказывали давление в защите, хорошо играли в нападении. Делились мячом. Знаете, таких крупных побед не бывает, если вы не получаете удовольствие от игры, не наслаждаетесь моментом, — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.