Фрейзер объяснил недовольство тренера «Зенита» Радоньича в разгромной победе над УНИКСом

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер прокомментировал разгромную победу над УНИКСом в третьем матче 1/2 финала (103:74; счёт в серии 2-1).

— Что произошло под конец первой половины, когда тренер Радоньич был явно недоволен ходом игры?

— Думаю, мы немного утратили контроль над собой. В таких важных матчах нужно контролировать игру. Мне кажется, мы действовали слишком расслабленно и небрежно. А так большие матчи не выигрывают. Нужно сохранять концентрацию и продолжать делать то, что помогает команде. Думаю, мы немного увлеклись — играли слишком свободно, слишком раскованно и без достаточной структуры на обеих сторонах площадки. Нам нужно лучше справляться с такими моментами — оставаться сосредоточенными и продолжать делать то, что мы делаем.

— Теперь «Зенит» ведёт в серии. Как не допустить расслабленности перед четвёртой игрой?

— Когда играешь против такой команды, как УНИКС, не бывает никакой расслабленности. Они на протяжении всей игры ставят тебя в неудобное положение. Каждый их игрок оказывает давление, ведёт плотный прессинг. Они играют очень жёстко. Это тяжело, так что в плей-офф просто не бывает комфортно. Знаем, что с такой хорошей командой, как УНИКС, нам всегда нужно быть готовыми к следующей игре, потому что это будет настоящая битва, — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.