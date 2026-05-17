Фрейзер объяснил недовольство тренера «Зенита» Радоньича в разгромной победе над УНИКСом
Капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер прокомментировал разгромную победу над УНИКСом в третьем матче 1/2 финала (103:74; счёт в серии 2-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

— Что произошло под конец первой половины, когда тренер Радоньич был явно недоволен ходом игры?
— Думаю, мы немного утратили контроль над собой. В таких важных матчах нужно контролировать игру. Мне кажется, мы действовали слишком расслабленно и небрежно. А так большие матчи не выигрывают. Нужно сохранять концентрацию и продолжать делать то, что помогает команде. Думаю, мы немного увлеклись — играли слишком свободно, слишком раскованно и без достаточной структуры на обеих сторонах площадки. Нам нужно лучше справляться с такими моментами — оставаться сосредоточенными и продолжать делать то, что мы делаем.

— Теперь «Зенит» ведёт в серии. Как не допустить расслабленности перед четвёртой игрой?
— Когда играешь против такой команды, как УНИКС, не бывает никакой расслабленности. Они на протяжении всей игры ставят тебя в неудобное положение. Каждый их игрок оказывает давление, ведёт плотный прессинг. Они играют очень жёстко. Это тяжело, так что в плей-офф просто не бывает комфортно. Знаем, что с такой хорошей командой, как УНИКС, нам всегда нужно быть готовыми к следующей игре, потому что это будет настоящая битва, — сказал Фрейзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

