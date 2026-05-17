Бингэм объяснил, как УНИКС мог бы избежать разгрома в третьей игре 1/2 финала с «Зенитом»

Центровой команды Единой лиги ВТБ УНИКС Маркус Бингэм отреагировал на разгромное поражение в третьем матче 1/2 финала с «Зенитом» (84:104; счёт в серии 1-2).

— Сегодня «Зенит» сыграл жёстче, чем мы. Хозяева начали игру с мощного рывка. На протяжении всей стартовой четверти мы отставали на 10–15 очков — это недопустимо. Нам нужно быть агрессивнее. Следующий матч уже через два дня. Постараемся взять реванш и сравнять счёт в серии.

— Предполагалось, что УНИКС сыграет с большим напором после предыдущего домашнего поражения. Почему этого не произошло?

— Нам следовало соответствовать интенсивности «Зенита» и играть с такой же агрессией, как хозяева, с самого начала. Проанализируем игру и внесём коррективы. Каждому из нас нужно действовать жёстче, — приводит слова Бингэма пресс-служба команды.