Бингэм объяснил, как УНИКС мог бы избежать разгрома в третьей игре 1/2 финала с «Зенитом»

Центровой команды Единой лиги ВТБ УНИКС Маркус Бингэм отреагировал на разгромное поражение в третьем матче 1/2 финала с «Зенитом» (84:104; счёт в серии 1-2).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

— Сегодня «Зенит» сыграл жёстче, чем мы. Хозяева начали игру с мощного рывка. На протяжении всей стартовой четверти мы отставали на 10–15 очков — это недопустимо. Нам нужно быть агрессивнее. Следующий матч уже через два дня. Постараемся взять реванш и сравнять счёт в серии.

— Предполагалось, что УНИКС сыграет с большим напором после предыдущего домашнего поражения. Почему этого не произошло?
— Нам следовало соответствовать интенсивности «Зенита» и играть с такой же агрессией, как хозяева, с самого начала. Проанализируем игру и внесём коррективы. Каждому из нас нужно действовать жёстче, — приводит слова Бингэма пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
