Шей Гилджес-Александер во второй раз подряд стал MVP НБА

Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал обладателем награды «Самый ценный игрок» (MVP) НБА сезона-2025/2026. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шамс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

Таким образом, в сезоне-2025/2026 Шей выиграл свой второй подряд титул MVP. Он стал 14-м игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение.

В 66 матчах регулярки он набирал в среднем 31,1 очка, делал 6,6 передачи, 4,3 подбора, 1,4 перехвата и 0,8 блок‑шота за 33 минуты на паркете.

В нынешнем розыгрыше плей-офф «Оклахома» вышла в полуфинал. Команда является действующим чемпионом НБА.

