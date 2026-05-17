«Это чистейшая командная победа». Радоньич — о третьем матче серии «Зенита» с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу над УНИКСом (103:74, 2-1) в третьем матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Буду очень краток. Счёт в серии — 2-1, поэтому завтра нам нужно снова переговорить и подготовиться к следующей игре. Это всего лишь 2-1, так что думаю, следующий матч очень важен для моей команды, нам нужно многое сделать хорошо в защите, чтобы победить.

Если говорить об этой игре, можно обсуждать очень многое, но не думаю, что это сейчас важно. Для нас это была очень хорошая игра, вот и всё. Это чистейшая командная победа, безусловно. Для меня абсолютно ясная картина — это победа команды», — приводит слова Радоньича официальный сайт «Зенита».