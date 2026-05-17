Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это чистейшая командная победа». Радоньич — о третьем матче серии «Зенита» с УНИКСом

«Это чистейшая командная победа». Радоньич — о третьем матче серии «Зенита» с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич прокомментировал победу над УНИКСом (103:74, 2-1) в третьем матче серии полуфинала Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

«Буду очень краток. Счёт в серии — 2-1, поэтому завтра нам нужно снова переговорить и подготовиться к следующей игре. Это всего лишь 2-1, так что думаю, следующий матч очень важен для моей команды, нам нужно многое сделать хорошо в защите, чтобы победить.

Если говорить об этой игре, можно обсуждать очень многое, но не думаю, что это сейчас важно. Для нас это была очень хорошая игра, вот и всё. Это чистейшая командная победа, безусловно. Для меня абсолютно ясная картина — это победа команды», — приводит слова Радоньича официальный сайт «Зенита».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Эксклюзив
Фрейзер объяснил недовольство тренера «Зенита» Радоньича в разгромной победе над УНИКСом
«Нужно найти ответ на их агрессивность». Тренер УНИКСа Перасович — о 3-й игре с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android