43% читателей «Чемпионата» выбрали Гилджес-Александера в качестве MVP НБА сезона-2025/2026

«Чемпионат» провёл опрос среди болельщиков, в котором предлагал определить победителя награды «Самый ценный игрок» (MVP) НБА по итогам регулярного чемпионата-2025/2026. Предлагаем ознакомиться с результатами голосования.

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер выиграл награду во второй раз подряд.

В 66 матчах регулярки канадский баскетболист набирал в среднем 31,2 очка, делал 6,6 передачи, 4,3 подбора, 1,4 перехвата и 0,8 блок‑шота за 33 минуты на паркете.

В полуфинальной серии плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

«Оклахома» является действующим чемпионом НБА.