Результаты матчей плей-офф Единой лиги 17 мая

В воскресенье, 17 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом.
Результат четвертьфинальной встречи плей-офф Единой лиги 17 мая:
«Зенит» — УНИКС — 103:74 (2-1).
Самым результативным игроком встречи стал американский центровой Маркус Бингэм, на его счету 23 очка, восемь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+33».
Следующий матч этой серии состоится 19 мая в Санкт-Петербурге.
Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является ЦСКА.