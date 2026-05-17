Результаты матчей плей-офф Единой лиги 17 мая 2026 года

В воскресенье, 17 мая, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом.

Результат четвертьфинальной встречи плей-офф Единой лиги 17 мая:

«Зенит» — УНИКС — 103:74 (2-1).

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой Маркус Бингэм, на его счету 23 очка, восемь подборов, две передачи, три перехвата, один блок-шот и две потери при коэффициенте эффективности «+33».

Следующий матч этой серии состоится 19 мая в Санкт-Петербурге.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является ЦСКА.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
