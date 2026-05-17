Форвард «Зенита» Воронцевич: УНИКС поставит всё в следующем матче. Очень сильно будет бить

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча пройдёт 19 мая в Санкт-Петербурге.

— Каждый матч разный в серии, но что будет определяющим и решающим в этой серии с УНИКСом?

— Думаю, УНИКС поставит всё в следующем матче, очень сильно будет бить. Как в том фильме — «буду бить аккуратно, но сильно». Будет играть в такой физический баскетбол, что соперник и демонстрировал по сезону. Нужно будет выстоять, выдержать удар. Даже если что-то будет не получаться, всё равно нужно понимать, что важно оставаться единым коллективом, невзирая на потери, на эмоции или какие-то неправильные принятые решения.

Всякое бывает в баскетболе, это игра, надо, конечно, рассчитывать и надеяться на хорошую игру. Но ключом, конечно, будет оставаться команда. Прежде всего защита, подразумеваю команду, имею в виду, чтобы в нападении действовали вместе. У нас нападение получается только, когда играем хорошо в защите, — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».