Воронцевич — о взаимодействии с судьями: лучше молчать или в воздух эмоции выплеснуть

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич после победы над УНИКСом (103:74, 2-1) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги поделился мыслями о взаимоотношениях игроков с судьями и призвал к уважению.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

«Я частенько разговариваю с судьями, но стараюсь в более культурном ключе, на такой позитивной волне и ноте. Хотя бывают и некие протесты с моей стороны, несогласия с решениями судей, но они живые люди, надо понимать. Лучше молчать или куда-то в воздух эмоции выплеснуть, если тебе не нравится. Потому что если в сторону судьи махнёшь рукой, он тебя технически может выписать. Поэтому надо куда-то вверх, чтобы никто не видел, куда-то в крышу туда кричать. Прокричался — и вроде полегче должно стать. Судьи, в принципе, тоже условные заложники ситуации. Давайте уважительнее относиться друг к другу. Вот моё пожелание», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

