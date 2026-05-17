Воронцевич — о взаимодействии с судьями: лучше молчать или в воздух эмоции выплеснуть

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич после победы над УНИКСом (103:74, 2-1) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги поделился мыслями о взаимоотношениях игроков с судьями и призвал к уважению.

«Я частенько разговариваю с судьями, но стараюсь в более культурном ключе, на такой позитивной волне и ноте. Хотя бывают и некие протесты с моей стороны, несогласия с решениями судей, но они живые люди, надо понимать. Лучше молчать или куда-то в воздух эмоции выплеснуть, если тебе не нравится. Потому что если в сторону судьи махнёшь рукой, он тебя технически может выписать. Поэтому надо куда-то вверх, чтобы никто не видел, куда-то в крышу туда кричать. Прокричался — и вроде полегче должно стать. Судьи, в принципе, тоже условные заложники ситуации. Давайте уважительнее относиться друг к другу. Вот моё пожелание», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».