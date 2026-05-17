Российский форвард Амосов стал победителем чемпионата Испании U22

Российский баскетболист Егор Амосов стал победителем первого сезона Liga U — чемпионата Испании для игроков не старше 22 лет. В финале «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 86:82.

MVP финала первенства Испании U18 Амосов традиционно вышел в стартовом составе. Во второй четверти преимущество мадридцев достигало «+19», но «Барселона» несколько раз сокращала отставание и подбиралась к сопернику вплотную, однако догнать не смогла.

В финальном матче Амосов набрал семь очков (2/6 с игры, 3/4 с линии) и сделал четыре подбора и два перехвата.

Теперь «Реал» в том же составе отправится на «Финал восьми» молодёжной Евролиги в Афины. Турнир пройдёт с 21 по 24 мая.