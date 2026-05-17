Харден, скорее всего, продолжит играть за «Кливленд» в следующем сезоне — Уиндхорст

«Кливленд Кавальерс» намерены сохранить американского разыгрывающего Джеймса Хардена в составе вне зависимости от того, как завершится для них текущий сезон. Об этом сообщил инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Независимо от того, как сложится этот поход в постсезон, Харден, который снова был нестабилен в плей-офф, скорее всего, продолжит играть за «Кливленд» в следующем сезоне. У него действующий контракт, в клубе не намерены что-то менять», — написал Уиндхорст.

В шестом матче серии с «Детройт Пистонс» (94:115) Харден набрал 23 очка, сделал семь подборов, четыре передачи и четыре перехвата за 37 минут на площадке.

Седьмая игра в этой серии пройдет в ночь на 18 мая в Детройте.

