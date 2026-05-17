Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Данливи: мы бы хотели сохранить Порзингиса и Хорфорда

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи заявил, что клуб заинтересован в сохранении центровых Кристапса Порзингиса и Эла Хорфорда.

«Мы бы хотели сохранить в команде Порзингиса и Хорфорда. Они показали несколько действительно хороших результатов в этом году в нашей команде. Они добавляют элемент в нашу игру, которого у нас не было в прошлом. Особенно Эл — своим ростом, броском, лидерством. Порзингис — уникальный игрок на обеих половинах площадки. Думаю, для нас важно вернуть этот талант.

У Эла есть опция. Честно говоря, его выбор двоякий: во-первых, хочет ли он продолжать играть? Во-вторых, хочет ли он вернуться в «Уорриорз»? А Порзингис — неограниченно свободный агент, так что мы начнём разговоры, чтобы попытаться вернуть его в команду, но нам нравится, что мы от него увидели. Думаю, в следующем году он может провести более здоровый и продуктивный сезон», — приводит слова Данливи NBC Sports.