Защитник «Зенита» Мун: никогда не видел, чтобы Радоньич снимал пиджак

Защитник «Зенита» Ксавьер Мун после победы над УНИКСом (103:74) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги рассказал о тактике петербургской команды и эмоциональном поведении главного тренера Деяна Радоньича.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
17 мая 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 74
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 22, Мун - 19, Жбанов - 12, Фрейзер - 11, Роберсон - 8, Воронцевич - 8, Шаманич - 8, Мартюк - 7, Емченко - 5, Узинский - 3, Карасёв, Земский
УНИКС: Бингэм - 23, Швед - 16, Д. Кулагин - 13, Ли - 5, Абдулбасиров - 5, Рейнольдс - 4, М. Кулагин - 3, Беленицкий - 2, Стюарт - 2, Пьерр - 1, Захаров, Лопатин

«Мы всегда стараемся правильно начинать игру, прежде всего в защите, а потом уже находить ритм в нападении. Мне кажется, сегодня нам это удавалось на протяжении большей части матча. Нет, пока ничего такого не слышал (о сотых очках). Пока оставим это без лишнего шума — мне ещё никто ничего не говорил. Без понятия (про пиджак Радоньича). Я вообще никогда не видел, чтобы он снимал пиджак, так что даже не знаю», — приводит слова Муна официальный сайт «Зенита».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
