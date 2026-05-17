Защитник «Зенита» Мун: никогда не видел, чтобы Радоньич снимал пиджак

Защитник «Зенита» Ксавьер Мун после победы над УНИКСом (103:74) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги рассказал о тактике петербургской команды и эмоциональном поведении главного тренера Деяна Радоньича.

«Мы всегда стараемся правильно начинать игру, прежде всего в защите, а потом уже находить ритм в нападении. Мне кажется, сегодня нам это удавалось на протяжении большей части матча. Нет, пока ничего такого не слышал (о сотых очках). Пока оставим это без лишнего шума — мне ещё никто ничего не говорил. Без понятия (про пиджак Радоньича). Я вообще никогда не видел, чтобы он снимал пиджак, так что даже не знаю», — приводит слова Муна официальный сайт «Зенита».