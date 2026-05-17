Книппел прокомментировал победу Флэгга в голосовании за новичка года в НБА

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Кон Книппел прокомментировал итоги голосования за новичка года в НБА, в котором он уступил форварду «Даллас Маверикс» Куперу Флэггу.

«Очевидно, я хотел выиграть. Если бы вы сказали мне в начале сезона, что так сложится мой год, я бы согласился на это на 100%. Утром в день объявления результатов я думал: «Ничего не могу с этим поделать сейчас. Я сделал всё, что мог». Мне было бы хуже, если бы я чувствовал, что что-то упустил, но сделал всё, что мог. Может быть, хотел бы лучше бросить в конце сезона, но готов принять результат. Считаю, у меня был действительно хороший сезон. Я был достоин. Я бы выиграл эту награду во многих других сезонах, думаю, что Купер тоже достоин», — cказал Книппел в подкасте Dale Earnhardt Jr.'s Dirty Mo Media на YouTube.

