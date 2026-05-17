Перкинс: я сморозил глупость, когда сравнил Дончича с Эмбиидом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс признал, что был неправ, сравнив Луку Дончича с Джоэлом Эмбиидом.

«Я сморозил глупость, когда сравнил Дончича с Эмбиидом. Если бы я мог вернуться и взять назад это сравнение, я бы это сделал. Но остального я бы не брал назад. Я сказал, что доверяю Леброну Джеймсу, потому что знаю, что когда наступает постсезон, Леброн Джеймс будет здоров и готов играть. Я не говорил, что Дончич пропускает игры. Я сказал, что в самый ответственный момент он никогда не бывает на 100%. Он всегда на 70%. Он всегда борется с травмами. «Даллас» обменял Луку, потому что «Бостон Селтикс» вскрыл его слабости. Потому что, хотя он и вышел в финал, «Селтикс» показали, что существует уровень этой игры, когда речь заходит о физической форме», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.