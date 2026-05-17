Центровой «Миннесоты» Гобер прокомментировал вылет команды из плей-офф НБА

Комментарии

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер прокомментировал вылет своей команды из плей-офф НБА после разгромного поражения от «Сан-Антонио Спёрс» (109:139, 2-4) в шестом матче второго раунда Западной конференции.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2026, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 139
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 24, Шеннон - 21, Рид - 18, Макдэниелс - 13, Досунму - 10, Конли - 6, Беранже - 4, Филлипс - 3, Хиланд - 3, Рэндл - 3, Андерсон - 2, Кларк - 2, Дивинченцо, Инглс, Пуллин, Фриман, Гобер, Зикарски
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 32, Фокс - 21, Вембаньяма - 19, Шампани - 18, Харпер - 15, Васселл - 11, Корнет - 6, Олиник - 3, Брайант - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Бийомбо - 2, Пламли - 2, Уотерс III - 2, Джонсон, Миллер, Джонс-Гарсия, Ингрэм

«Всегда неприятно не достичь цели. Нужно время, чтобы переварить это и поразмышлять. Я буду делать это несколько дней, несколько недель, вероятно, несколько месяцев. Всегда нужно извлекать уроки и, как сказал Айо, быть благодарным несмотря ни на что. Благодарным за здоровье, за возможность играть на высшем уровне и дарить людям отличные воспоминания. Затем нужно понять, над чем работать и как становиться лучше. Цель остаётся той же самой год за годом.

Знаю, это командный вид спорта, но он состоит из индивидуумов. Лично моя цель не изменится, пока я дышу и выхожу на площадку. Просто нужно время на размышления и хорошее лето. Да, мы можем определённо так сказать. Думаю, наш фокус на фундаменте — кто мы есть на самом деле и что нам нужно делать несмотря ни на что — вот о чём он говорит. Это правда, что у нас удивительная группа устойчивых и талантливых парней, но у нас было много взлётов и падений. И многое из этого, полагаю, было под нашим контролем. Плохие привычки стали нашей гибелью, и мы должны исправить их», — приводит слова Гобера Fadeaway World.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Cетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
