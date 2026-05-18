Макдэниелс: Вембаньяма — величайший защитник, против которого я когда-либо играл

Американский форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс назвал центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму величайшим защитником, против которого ему когда-либо доводилось играть.

«Они отлично справились. Вембаньяма — вероятно, величайший защитник, против которого я когда-либо играл. Из-за его роста и длины было трудно пройти к кольцу. Это самое главное. Я мог добраться до своих точек, но играть против Вемби сложно. Он огромен. Он такой высокий. Величайший защитник, против которого я когда-либо играл», — приводит слова Макдэниелса Fadeaway World.

Вембаньяма в регулярном сезоне-2025/2026 провёл 63 матча, набирая в среднем за игру 25 очков, делая 11,5 подбора и 3,1 передачи.

