В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026. Никола Йокич — на втором месте

Стали известны итоговые результаты голосования экспертов за звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Уверенную победу одержал лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший в сумме 939 очков. На его счету оказалось 83 первых места из 100 возможных.

Вторую строчку в голосовании занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич с 634 очками (10 первых мест). Тройку сильнейших замкнул французский форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, который набрал 569 очков и получил 5 первых мест.

Полные итоги голосования

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 939 очков

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 634 очка

3. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 569 очков

4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 250 очков

5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — 117 очков

6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — 89 очков

7. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 1 очко

8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 1 очко