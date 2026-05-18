Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026. Никола Йокич — на втором месте

В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026. Никола Йокич — на втором месте
Комментарии

Стали известны итоговые результаты голосования экспертов за звание самого ценного игрока (MVP) регулярного чемпионата. Уверенную победу одержал лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, набравший в сумме 939 очков. На его счету оказалось 83 первых места из 100 возможных.

Вторую строчку в голосовании занял центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич с 634 очками (10 первых мест). Тройку сильнейших замкнул французский форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, который набрал 569 очков и получил 5 первых мест.

Полные итоги голосования

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 939 очков
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 634 очка
3. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 569 очков
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 250 очков
5. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс») — 117 очков
6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс») — 89 очков
7. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») — 1 очко
8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс») — 1 очко

Материалы по теме
Шей Гилджес-Александер стал MVP НБА. Второй год подряд!
Шей Гилджес-Александер стал MVP НБА. Второй год подряд!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android