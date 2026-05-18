Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Детройт Пистонс — Кливленд Кавальерс, результат матча 18 мая 2026, счет 94:125, 7-й матч 1/4 финала плей-офф НБА 2025-2026

«Кливленд» разгромил «Детройт» в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф НБА
Комментарии

Завершился седьмой матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей со счётом 125:94.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
94 : 125
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Дженкинс - 17, Каннингем - 13, Робинсон - 13, Леверт - 11, Сассер - 9, Дюрен - 7, Томпсон - 5, Харрис - 5, Рид - 4, Смит - 4, Холланд - 3, Стюарт - 3, Ланир, Хаертер, Грин
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Меррилл - 23, Аллен - 23, Мобли - 21, Харден - 9, Страс - 9, Уэйд - 5, Эллис - 3, Шрёдер - 2, Портер - 2, Томлин - 2, Брайант, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 26 очков, семь подборов и восемь ассистов. В активе его одноклубника, центрового Джарретта Аллена — 23 очкоа и семь подборов. Дабл-даблом в матче отметился тяжёлый форвард Эван Мобли. Он набрал 21 очко и сделал 12 подборов.

В составе «Пистонс» выделялся разыгрывающий Дэнисс Дженкинс, на его счету 17 очков, три подбора и пять передач.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кливленда». «Кавальерс» квалифицировались в финал Восточной конференции (полуфинал плей-офф), где сойдётся с «Нью-Йорк Никс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Кто выйдет в финал Востока плей-офф НБА — «Детройт» или «Кливленд»? LIVE
Live
Кто выйдет в финал Востока плей-офф НБА — «Детройт» или «Кливленд»? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android