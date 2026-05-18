«Кливленд» разгромил «Детройт» в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф НБА

Завершился седьмой матч 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Детройт Пистонс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой гостей со счётом 125:94.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кавальерс» Донован Митчелл, в его активе 26 очков, семь подборов и восемь ассистов. В активе его одноклубника, центрового Джарретта Аллена — 23 очкоа и семь подборов. Дабл-даблом в матче отметился тяжёлый форвард Эван Мобли. Он набрал 21 очко и сделал 12 подборов.

В составе «Пистонс» выделялся разыгрывающий Дэнисс Дженкинс, на его счету 17 очков, три подбора и пять передач.

Таким образом, счёт в серии стал 4-3 в пользу «Кливленда». «Кавальерс» квалифицировались в финал Восточной конференции (полуфинал плей-офф), где сойдётся с «Нью-Йорк Никс».