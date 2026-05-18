Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА — 2025/2026

Завершился седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» победил «Детройт Пистонс» со счётом 125:94 и стал четвёртым участником полуфинала плей-офф НБА сезона-2025/2026.

Таким образом, определились все пары полуфинала плей-офф НБА. В финале Восточной конференции сойдутся «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Первая встреча между командами состоится уже 20 мая. В финале Западной конференции сыграют «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер», первый матч между ними пройдёт 19 мая.

Действующим чемпионом НБА является «Оклахома-Сити».