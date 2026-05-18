Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА — 2025/2026
Завершился седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» победил «Детройт Пистонс» со счётом 125:94 и стал четвёртым участником полуфинала плей-офф НБА сезона-2025/2026.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
94 : 125
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Дженкинс - 17, Каннингем - 13, Робинсон - 13, Леверт - 11, Сассер - 9, Дюрен - 7, Томпсон - 5, Харрис - 5, Рид - 4, Смит - 4, Холланд - 3, Стюарт - 3, Ланир, Хаертер, Грин
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Меррилл - 23, Аллен - 23, Мобли - 21, Харден - 9, Страс - 9, Уэйд - 5, Эллис - 3, Шрёдер - 2, Портер - 2, Томлин - 2, Брайант, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр

Таким образом, определились все пары полуфинала плей-офф НБА. В финале Восточной конференции сойдутся «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Первая встреча между командами состоится уже 20 мая. В финале Западной конференции сыграют «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер», первый матч между ними пройдёт 19 мая.

Действующим чемпионом НБА является «Оклахома-Сити».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
