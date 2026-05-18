Единая лига: расписание матчей 1/2 финала на 18 мая
Сегодня, 18 апреля, в сезоне-2025/2026 Единой лиги состоится третий матч 1/2 финала плей-офф между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». После двух игр счёт в серии 1-1.
Единая лига. Расписание матчей на 18 мая:
20:00 — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА.
Напомним, на стадии 1/4 финала ЦСКА со счётом 3-0 в серии обыграл красноярский «Енисей». «Локомотив» на стадии 1/4 финала со счётом 3-0 в серии победил пермскую «Парму».
