«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: где смотреть третий матч полуфинала плей-офф Единой лиги

Сегодня, 18 мая, в Краснодаре состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026 между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». После двух игр счёт в серии 1-1.

Трансляция события будет доступна на телеплатформе Okko. Также трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир матча будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте».

Напомним, на стадии 1/4 финала ЦСКА со счётом 3-0 в серии обыграл красноярский «Енисей». «Локомотив» на стадии 1/4 финала со счётом 3-0 в серии победил пермскую «Парму».

