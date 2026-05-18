Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Гилджес-Александер: понял, что фанаты настоящие, когда мы три года были дерьмом

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высказался о поддержке болельщиков команды, вспомнив непростой период в истории клуба до чемпионского сезона.

«Я по-настоящему понял, что они настоящие, когда мы три года были дерьмом, а они никуда не ушли. Вот тогда я осознал, что они действительно нас любят», — приводит слова Гилджес-Александера аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

«Оклахома-Сити» не выходила в плей-офф НБА три сезона подряд — с 2021 по 2023 год.

Однако уже в прошлом сезоне «Тандер» стали чемпионами НБА. Сам Гилджес-Александер второй год подряд был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. В текущем сезоне «Оклахома» вышла в полуфинал плей-офф НБА, её соперником станет «Сан-Антонио Спёрс».

