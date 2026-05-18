Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Уралмаша» рассказал о предстоящем изменении состава команды

Президент «Уралмаша» рассказал о предстоящем изменении состава команды
Комментарии

Президент клуба Единой лиги «Уралмаш» Виктор Ганиенко рассказал об изменении кадровой политики, а также о предстоящем изменении состава.

«Мы изменили идеологию подбора игроков: если раньше нам активно продвигали игроков агенты, то теперь агент сначала предлагает игрока тренеру, а после утверждения кандидатуры уже будем согласовывать контракт.

Также мы решили подождать окончания плей-офф. Если один игрок к нам приходит — это одна конфигурация команды, если не приходит — другая.

В общем, до конца мая определимся с составом окончательно, спланируем сборы и будем готовиться к новому сезону. 12 августа — собираемся, 15-го — начинаем работу, а в сентябре едем на сборы в Турцию», — приводит слова Ганиенко пресс-служба «Уралмаша».

Сейчас читают:
«Вергун потерял контакт с командой». Президент «Уралмаша» подвёл итоги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android