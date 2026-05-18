Президент «Уралмаша» рассказал о предстоящем изменении состава команды

Президент клуба Единой лиги «Уралмаш» Виктор Ганиенко рассказал об изменении кадровой политики, а также о предстоящем изменении состава.

«Мы изменили идеологию подбора игроков: если раньше нам активно продвигали игроков агенты, то теперь агент сначала предлагает игрока тренеру, а после утверждения кандидатуры уже будем согласовывать контракт.

Также мы решили подождать окончания плей-офф. Если один игрок к нам приходит — это одна конфигурация команды, если не приходит — другая.

В общем, до конца мая определимся с составом окончательно, спланируем сборы и будем готовиться к новому сезону. 12 августа — собираемся, 15-го — начинаем работу, а в сентябре едем на сборы в Турцию», — приводит слова Ганиенко пресс-служба «Уралмаша».