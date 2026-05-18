Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер — второй защитник в истории НБА, ставший MVP в двух сезонах подряд

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер повторил уникальное достижение.

Канадец стал вторым защитником в истории лиги, признанным MVP в двух сезонах подряд. Ранее единственным игроком, добивавшимся подобного, являлся четырёхкратный чемпион НБА американец Стефен Карри.

Отметим, что наибольшее число наград MVP среди защитников в истории НБА удерживает шестикратный чемпион американец Майкл Джордан – 5.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026

19 мая «Оклахома» проведёт первый матч полуфинальной серии плей-офф НБА с «Сан-Антонио Спёрс», начало – в 3:30 мск.

