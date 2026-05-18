Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Гилджес-Александер повторил достижение Абдул-Джаббара и Джордана

Лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал третьим игроком в истории НБА, которому удалось два сезона подряд в среднем набирать не менее 30 очков за матч и выигрывать награду самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Ранее подобное достижение покорялось только легендарным Кариму Абдул-Джаббару (1970–1972) и Майклу Джордану (1990–1992).

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Гилджес-Александер провёл 68 матчей, все — в стартовом составе. В среднем канадский разыгрывающий набирал 31,1 очка, делал 4,3 подбора, отдавал 6,6 результативной передачи и совершал 0,8 блок-шота за игру. Средний показатель полезности составил «+30,1».

Шей Гилджес-Александер стал MVP НБА. Второй год подряд!
