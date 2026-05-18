«Скажите ублюдку, чтобы уходил на пенсию». Джейлен Браун раскритиковал Стивена Эй Смита

Форвард «Бостон «Селтикс» американец Джейлен Браун раскритиковал звёздного журналиста Стивена Эй Смита, который, по его мнению, безосновательно попытался продвинуть в СМИ идею его конфликта с одноклубником и соотечественником Джейсоном Тейтумом.

«Это нарратив, который он создаёт. Это не журналистика. Он формирует своё собственное мнение и делает это, основываясь на том, что я говорю. И это причина, почему многие говорят: «К чёрту Стивена Эй!» Потому что он так поступает и потом даже не осознаёт этого.

Скажите этому ублюдку, чтобы уходил на пенсию, потому что он является лицом жёлтых медиа. Возможно, после его ухода мы смогли бы организовать движение, чтобы выгнать остальных ублюдков. В противном случае забудьте о журналистской честности», — сказал Браун на своём стриме.