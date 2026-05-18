Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Игрок НБА объяснил, почему считает величайшим Джордана, а не Леброна

30-летний лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» канадец Диллон Брукс поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времён, в которых фигурируют легендарные американские баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

«Я думаю, Джордан просто более эффективен. В плане побед.

У него больше чемпионских титулов и побед в решающих матчах. Он отыграл на шесть или семь сезонов меньше, чем Леброн. Майкл Джордан выигрывал три раза подряд. Леброн ни разу не выигрывал дважды подряд», — приводит слова Брукса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

