Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
«Можем немного вздохнуть с облегчением». Митчелл — о выходе «Кливленда» в финал Востока

29-летний разыгрывающий защитник клуба «Кливленд Кавальерс» американец Донован Митчелл прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции после победы в серии с «Детройт Пистонс» со счётом 4-3. Сегодня, 18 мая, «Кливленд» взял верх в решающей седьмой игре со счётом 125:94.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2026, понедельник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
94 : 125
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Детройт Пистонс: Дженкинс - 17, Каннингем - 13, Робинсон - 13, Леверт - 11, Сассер - 9, Дюрен - 7, Томпсон - 5, Харрис - 5, Рид - 4, Смит - 4, Холланд - 3, Стюарт - 3, Ланир, Хаертер, Грин
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 26, Меррилл - 23, Аллен - 23, Мобли - 21, Харден - 9, Страс - 9, Уэйд - 5, Эллис - 3, Шрёдер - 2, Портер - 2, Томлин - 2, Брайант, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр

«Даже в прошлом году, когда мы проиграли «Индиане», мы ставили перед собой цель выйти в финал. Мы просто на шаг ближе к этому. Но да, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой уже почти 10 лет. Так что, безусловно, я лично и вся команда можем немного вздохнуть с облегчением», — приводит слова Митчелла портал ESPN.

В последние два сезона «Кливленд» проигрывал во втором раунде и не выходил в финал конференции с 2018 года.

