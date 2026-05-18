«Можем немного вздохнуть с облегчением». Митчелл — о выходе «Кливленда» в финал Востока

29-летний разыгрывающий защитник клуба «Кливленд Кавальерс» американец Донован Митчелл прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции после победы в серии с «Детройт Пистонс» со счётом 4-3. Сегодня, 18 мая, «Кливленд» взял верх в решающей седьмой игре со счётом 125:94.

«Даже в прошлом году, когда мы проиграли «Индиане», мы ставили перед собой цель выйти в финал. Мы просто на шаг ближе к этому. Но да, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой уже почти 10 лет. Так что, безусловно, я лично и вся команда можем немного вздохнуть с облегчением», — приводит слова Митчелла портал ESPN.

В последние два сезона «Кливленд» проигрывал во втором раунде и не выходил в финал конференции с 2018 года.